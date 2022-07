Adobe-Aktionäre müssen heute eine schallende Ohrfeige einstecken. So müssen die Aktien einen Verlust von rund drei Prozent hinnehmen. Dieser Abschlag lässt die Preise jetzt auf 380,07 USD purzeln. Ist das nun das Signal zum Einstieg oder sollten Anleger noch Vorsicht walten lassen?

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Adobe rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. Ein weiterer Rutsch von rund sechs Prozent würde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen fällt. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 357,56 USD in den Weg. Die Ausgangslage könnte also ...

