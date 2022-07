An der Heimatbörse New York notiert Jinkosolar per 25.07.2022, 02:46 Uhr bei 60.83 USD. Jinkosolar zählt zum Segment "Halbleiter". Unsere Analysten haben Jinkosolar nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,86 Prozent erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...