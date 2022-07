HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3172 Nochmal Deutschland in Österreich: Nach Börse-Chef Christoph Boschan in S1/06 ist in Folge S1/07 Daria Heisiph mein Gast. Die gebürtige Deutsche ist Content Creatorin bzw. Social Media Betreuerin bei Sunrise, also der Ex-Own360. Der Alltag meines jüngsten Gasts in Season 1 besteht aus Community-Betreuung und Social Media, sie lebt auf Insta, Tik Tok, Linkedin, in den Reels für die Sparplan-App wird gescherzt und hie und da auch getanzt, um die Marke humorvoll ins Spiel zu bringen. Nach 2 Jahren in der Finanzbranche kann sich Daria a) vorstellen, bei diesem Unternehmen in Pension zu gehen und b) stellt sie sich die Frage, wo eigentlich die Frauen im Kapitalmarkt sind. Ich wiederum stelle die Frage, wie ein ...

