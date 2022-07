Die kanadische Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway Company (ISIN: CA1363751027, Toronto: CNR) wird ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,7325 CAD ausschütten. Die Zahlung für das dritte Quartal erfolgt am 29. September 2022 (Record day: 8. September 2022). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 2,93 CAD an die Anteilsinhaber. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

