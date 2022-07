Um 11:26 liegt der ATX TR mit +0.75 Prozent im Plus bei 6298 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.76% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +4.64% auf 11.51 Euro, dahinter Wienerberger mit +2.63% auf 21.06 Euro und DO&CO mit +2.10% auf 77.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13110 ( -0.11%, Ultimo 2021: 15884, -17.47% ytd). - PIR-News: Immofinanz, Mayr-Melnhof, CA Immo, Valneva ...- 12. Aktienturnier by IRW-Press; Schlusstag Semifinale mit Post vs. VIG als wahrscheinliches Finale- Nachlese: AT&S-Rekord, S Immo Spesen, grosses Bier, Daria Heisiph- Börsen-Kurier: Stadlauer Malz bleibt, HVs von Wolford und Staatsdruckerei interessant- Unser Robot sagt: AT&S, Bawag, S Immo und weitere Aktien auffällig; Andreas Gerstenmayer führt den 7. Tag im CEO-Ranking- Sind die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...