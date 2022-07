Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3174 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/79 geht es um die sich stabilisierende RBI, ein High beim Verbund sowie um ein KESt-Update durch Finanzminister Magnus Brunner, das wir Jakob Steinschaden verdanken. Weiters geht es heute u.a. um Valneva und Liverpool, beide walken nicht alone bzw. Blicke auf AT&S bzw. VIG. Erwähnt werden: Jakob Steinschaden spricht mit Magnus Brunner in seinem Trending Topics Podcast u.a. über die KESt, freilich ist die komplette Folge ein Tipp: https://open.spotify.com/episode/4Cayeu5HlDTvdVZJ9eKnUQ ...

