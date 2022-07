Die Bullen schwingen heute bei Siltronic eindeutig das Zepter. So schießt die Aktie um rund vier Prozent nach vorne. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 73,45 EUR. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Siltronic-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Siltronic der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Siltronic-Analyse einfach hier klicken.

Von ihrer besten Seite zeigt sich nach diesem Kurssprung die mittelfristige Technik. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich steigert der Titel heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 73,30 EUR austariert. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Denn diese Linie verläuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...