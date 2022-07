Die Aktie des Blockchain-Unternehmens Security Matters hat an der Börse in Sydney zuletzt ein Kursfeuerwerk abgebrannt und sich in der Spitze mehr als vervierfacht. Auslöser war die Bekanntgabe eines SPAC-Deals, der den BASF-Partner mit einer dreistelligen Millionenbewertung an die Nasdaq bringen soll.Als Reaktion auf die Ankündigung, mit der Mantelgesellschaft Lionheart III fusionieren zu wollen, sprang die Aktie von Security Matters (SMX) am Dienstag in der Spitze auf 0,44 Australische Dollar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...