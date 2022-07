Einen echten Frühstart legt heute Tesla auf das Parkett. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. Der Titel kostet damit nun 807,91 USD. Startet hier jetzt die nächste Party?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Tesla-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Tesla der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Tesla-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund vier Prozent zum Monatshoch. Bei 842,26 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei Tesla.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...