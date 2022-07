Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei SMA Solar zu erkennen. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent Damit kostet ein Anteilsschein nun 54,40 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei SMA Solar, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund 0,5 Prozent. Bei 54,65 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Immerhin gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...