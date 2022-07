Bei sogenannten Zero Day-Hacks entdecken und nutzen Hacker Schwachstellen in Softwaresystemen, die den Entwicklern noch gar nicht bekannt sind - entsprechend verheerend sind die Folgen solcher Angriffe oftmals für Unternehmen und Endverbraucher. Nun machten Experten von Microsoft auf eine Zero Day-Malware aufmerksam, mit der Unternehmen in mehreren Ländern angegriffen wurden - und sie stammt aus Österreich. Für Rahul Bhushan, Mitgründer des auf thematische ETFs spezialisierten Emittenten Rize ETF, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...