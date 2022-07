Um 10:52 liegt der ATX TR mit -0.29 Prozent im Minus bei 6304 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -19.69% ytd). Topperformer der PIR-Group sind RBI mit +2.76% auf 11.92 Euro, dahinter Andritz mit +2.72% auf 42.63 Euro und Wienerberger mit +2.09% auf 21.54 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13106 ( -1.04%, Ultimo 2021: 15884, -17.49% ytd). Achtung: Der Tagespodcast für http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch kommt heute erst am späteren Nachmittag. Die Entscheidung im Semifinale des 12. Aktienturniers by IRW-Press, das von Freitag Schluss bis heute Mittwoch Schluss (3 Tage), gespielt wurde, ist gefallen: Pierer Mobility besiegte im Semi Österreichische Post mit -0.79% zu -1.78%, VIG die CA Immo mit 2.33% zu -2.52%. Der Versicherer hat bereits 1x gewonnen und könnte am ...

