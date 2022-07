Nachlese Podcast Mittwoch: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3174 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Valneva-Facts zum Covid-Impfstoff VLA 2001: Die Forschung sowie die Studienkoordination erfolgten vor allem in Österreich. In Wien befindet sich der derzeit größte Standort von Valneva. Wie im Juli bekannt gegeben wurde, hat Österreich als eines von 5 Ländern über die EC bestellt. Die ersten Impfstoffdosen werden in den kommenden Wochen an die teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten (Deutschland, Österreich, Dänemark, Finnland und Bulgarien) geliefert. - Verbund hatte den 25. Tagessieg im ATXTR 2022 und vor allem ein neues High bei 110,4 Euro - Jakob Steinschaden spricht mit Magnus Brunner in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...