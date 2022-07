Für die Aktie Daimler Truck aus dem Segment "Investitionsgüter" wird am 28.07.2022, 17:51 Uhr, ein Kurs von 26.5 EUR geführt. Diese Aktie haben wir in 4 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Daimler Truck von 25,82 EUR ist mit -7,52 Prozent Entfernung vom GD200 (27,92 EUR) aus Sicht der charttechnischen ...

