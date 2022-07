ETFs mit ESG-Fokus haben bei Investoren den Vorzug. Das ist eine große Chance für Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle valide auf Nachhaltigkeit ausrichten, meint Thomas Steinbauer, Leiter Asset & Wealth Management bei PwC Österreich. Herr Steinbauer, Sie waren an einer Studie beteiligt, die erhoben hat, dass die Mehrheit der ETFs, die im nächsten Jahr in Europa aufgelegt werden, einen ESG-Ansatz haben. Seit der Erhebung Ende 2021 hat sich die Welt verändert. Wäre das Ergebnis heute anders? Thomas Steinbauer: In unserer Studie gaben 80 Prozent der in Europa befragten ETF-Anbieter an, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Produkte mit einem ESG-Ansatz investieren werden. Ich gehe davon aus, dass die Studie heute zum selben Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...