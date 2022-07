Heute ist Juli-Ultimo. Um 12:42 liegt der ATX TR mit +2.02 Prozent im Plus bei 6380 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -18.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Andritz mit +5.49% auf 44.75 Euro, dahinter Palfinger mit +3.99% auf 24.125 Euro und Wienerberger mit +3.49% auf 22.25 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13444 (+0.11%, Ultimo 2021: 15884, -15.36% ytd). Pierer Mobility 0.56% VIG 1.14% Die Entscheidung im Finalen des 12. Aktienturniers by IRW-Press fällt heute Nachmittag. Hier die Wege ins Finale "Pierer Mobility vs. VIG":Pierer Mobility besiegte in Runde 4 Österreichische Post mit -0.79% zu -1.78, in Runde 3 in Runde 2 Verbund mit 0,00% zu -1,30%, in Runde 2 Mayr-Melnhof mit 0.00% zu -6.37% und in Runde 1 Wienerberger mit 1.94% zu -0.10%. VIG besiegte in Runde 4 CA ...

