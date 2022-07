Nachlese Podcast Donnerstag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3179 , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) - Salzburg vs. Liverpool mit Palfinger: Bilder vom Red Bull Salzburg vs. Liverpool, Hannes Roither, mir, meinem Sohn Maxim und Sportler:innen: Mein Highlight sind die Headphones von Oumar Solet, die passen zum Style auch am Platz: https://www.photaq.com/page/index/4059 - Stefan Schulmeister (nicht verwandt mit dem Ökönomen Stephan Schulmeister) ist aus meiner Sicht der Kapitalmarktteilnehmer mit der vielleicht grössten Vielfalt. Aktuell ist er Top-Manager bei Bitpanda, davor war er u.a. bei der 3 Banken Gruppe (irgendwie BA/CA), Raiffeisen, Erste, Hypo und bei den Aufgabengebieten zwischen IT-Experte, Fixed Income ...

Den vollständigen Artikel lesen ...