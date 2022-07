Die Bullen geben heute bei LEG Immobilien den Ton an. Denn der Kurs springt satte rund drei Prozent in die Gewinnzone. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Plätze wieder. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu LEG Immobilien erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von LEG Immobilien der letzten drei Monate.Für eine ausführliche LEG Immobilien-Analyse einfach hier klicken.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 87,74 EUR ausgelotet. Bei LEG Immobilien ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Anleger, die bei LEG Immobilien eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende "Nachkaufgelegenheit". Denn es gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...