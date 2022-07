Nach der gestrigen Sitzung legten die großen Technologieunternehmen Google und Amazon ihre Berichte für das zweite Quartal vor. Die Ergebnisse fielen besser aus als die Erwartungen der Analysten, und die Unternehmen wurden vorbörslich höher gehandelt. Auch die wichtigsten US-Indizes reagierten mit entsprechenden Anstiegen: Apple (AAPL.US) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Gewinn pro Aktie (EPS): 1,20 USD vs. 1,16 USD erwartet Umsätze: 82,96 Mrd. USD vs. 82,97 Mrd. USD Umsätze aus iPhone-Verkäufen: 40,7 Mrd. USD vs. 38,9 Mrd. USD Apple erzielte ein starkes Ergebnis, das in erster Linie auf die ...

