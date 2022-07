Der Blick auf die Kurstafel dürfte Build Your Dreams-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Denn die Aktie muss ein Minus von rund zwei Prozent schlucken. Nur noch 36,29 USD müssen nach diesem Abschlag für ein Wertpapier hingelegt werden. Übernehmen die Bären hier nun endgültig das Ruder?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Build Your Dreams-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Build Your Dreams der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Build Your Dreams-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf ist die Lage nun durchaus kritischer geworden. Build Your Dreams marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund zehn Prozent. Dieser Bremsbereich ist bei 32,91 USD zu finden. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Für mutige Anleger bietet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...