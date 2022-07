HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3186 Roland Königshofer ist 3facher Weltmeister im Radsport. Wir sprechen über "seine" Steher-Disziplin (unvergessliche Memories im Dusika-Stadien) mit Speeds von mehr als 100 km/h, aber auch spektakulären Stürzen, über Gewinne auf der Strasse, die Sache mit dem Igl und dem Specht und das Abschneiden der Österreicher bei der Tour de France 2022. Weiters: Tennis in der Südstadt, wie er mich zum SUP-Kauf inspiriert hatte, über Sohn Lukas Königshofer und die Kada. Und natürlich auch über Rolands Karriere bei adidas und jetzt in der Selbstständigkeit mit Sicherheits- und Rennradtechnik-Training. (M)ein Geschenktipp. Website: https://www.roland-koenigshofer.at About: Die ...

