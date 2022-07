In der nächsten Woche werden zahlreiche Unternehmensberichte europäischer Konzerne, wie BMW, Infineon, Adidas, Bayer, Novo Nordisk, Allianz und Deutsche Post erwartet. Es werden auch noch zahlreiche US-Firmen über ihre Geschäftsentwicklung berichten, unter anderem AMD, Caterpillar, Starbucks, Eli Lilly, ConocoPhillips, EOG Resources und Vertex Pharmaceuticals. Die Analysten der Erste Group erwarten, dass sich die Erholung an den Aktienmärkten fortsetzen wird. In Österreich präsentieren kommende Woche Erste Group, RBI und Lenzing ihre Q2-Ergebnisse. voestalpine und AT&S berichten über ihr Q1 22/23. Zumtobel handelt ex-Dividende.

