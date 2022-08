Die amerikanische Leasinggesellschaft GATX Corporation (ISIN: US3614481030, NYSE: GATX) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 52 US-Cents je Aktie an die Investoren. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 30. September 2022 (Record day: 15. September 2022). Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 2,08 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 100,25 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von ...

