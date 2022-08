HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/3190 Diana Neumüller-Klein ist seit 2022 CEO der Augarten Porzellan Manufaktur. Davor war sie - nach Stationen bei der APA, Raiffeisen und der OMV - seit dem IPO-Jahr 2007 für die Investor Relations der Strabag zuständig, hat auch den Circle Investor Relations Austria (CIRA) im Vorstand mitentwickelt. Die kunstaffine Managerin erzählt über ihren Werdegang in spannenden Unternehmen und ich denke, dass auch ihr Langzeitchef Thomas Birtel diesen Podcast gerne hören wird. Diana erwähnt auch das Singen und freilich mussten wir dann zum Schluss einen One-Take live einsingen. Diana suchte "We've got tonight" aus. https://www.augarten.com/de/https://www.strabag.comhttps://cira.at About: Die ...

