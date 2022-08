HSBC verdient mehr als erwartet - Kapitalquote enttäuscht erneutHohe Energiekosten: Covestro muss bei Jahreszielen erneut zurückrudernAUTO1 Group: Autohero sichert sich Aufbereitungskapazitäten für bis zu 23.800 Autos in Pizzale und Oriolo, ItalienAurelius erwirbt Footasylum von JD SportsBayer will künftig mehr Arzneimittel in die klinische Phase bringen Dermapharm will Frankreichs Marktführer bei Nahrungsergänzungsmitteln übernehmen Lufthansa-Piloten stützen Gewerkschaft VC bei Tarifrunde - Streik möglich Aurubis vollzieht Verkauf von vier Standorten der Flachwalzsparte an KMEStabilus hebt nach starkem Quartal Umsatzprognose an Krupp-Stiftung: NRW könnte bei Thyssenkrupp-Stahlsparte einsteigen (Rheinischen Post)Projektverzögerung und hohe Kosten: Batteriehersteller Varta ...

