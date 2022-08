Die Konjunkturaussichten werden immer düsterer, die USA befinden sich - zumindest technisch - schon in der Rezession. Doch an der Börse regiert wieder die Hoffnung.1. August 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Start in den August fällt zwar etwas verhaltener aus, doch haben die vergangenen Wochen kräftige Gewinne an den Börsen gebracht. Jüngste Auslöser: die Hoffnungen, dass die US-Notenbank nun doch etwas moderater vorgehen wird. Dazu kamen sehr gute Unternehmenszahlen, etwa von Amazon und Apple.Der ...

