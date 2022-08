Richtungswechsel der Fed lässt US-Indizes steigen. Die US-Börsen legten in der Vorwoche stark zu - und das, obwohl die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben hat und die US-Wirtschaft in eine technische Rezession gerutscht ist. Das BIP in den USA ist in den letzten beiden Quartalen geschrumpft. Für Optimismus sorgte vor allem die Ankündigung eines langsameren Tempos der Zinserhöhungen, die als Kapitulation der Fed interpretiert wurde. ...

