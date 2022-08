Alle Anteilseigner von Procter & Gamble dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Schließlich katapultiert sich die Aktie rund drei Prozent nach vorne. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 142,91 USD hingelegt werden. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Procter & Gamble der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Procter & Gamble-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn die nächste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer Nähe. Dieser markante Punkt wurde bei 138,23 USD markiert. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Langfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...