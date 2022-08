Anleger zweifeln an der Nachhaltigkeit der Rally >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Gut Gebloggtes: Palfinger, Varta AG, ... » wikifolio whispers p.m. zu Varta AG, ... Dax-Sentiment: Anleger zweifeln an der Nachhaltigkeit der Rally - Dax steigt wegen fehlender Verkäufer Die Anlegerstimmung ist zum ersten Mal seit Jahresbeginn nicht mehr negativ, sondern neutral. Was das für die kommenden Handelstage bedeuten dürfte.

Den vollständigen Artikel lesen ...