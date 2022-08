Allen Grund zur Freude haben heute Home Depot-Aktionäre. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 307,35 USD. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Home Depot der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Home Depot-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund ein Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 310,67 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...