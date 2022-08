AT&S startet mit Rekordquartal ins neue GeschäftsjahrS&P senkt Ausblick für Credit Suisse auf 'negativ' von 'stabil'Estee Lauder will Luxusmarke Tom Ford kaufen (WSJ)Interroll steigert Umsatz in schwierigem Marktumfeld deutlichMeyer Burger passt erwartete Produktionsmengen für 2022 und 2023 anRaiffeisen Bank International: Zwischenbericht H1 - Konzernergebnis von EUR 1.712 Mio. Siemens Gamesa - Q3 Umsatz 2,44 Mrd EUR (Prog 2,45), net -446 Mio (Prog -414,5) Covestro kann Inflation nur teils kompensieren - Risiko Gasmangel A.S. Création mit deutlichem Umsatzrückgang und operativen Verlusten nach dem zweiten Quartal 2022 CLIQ Digital steigert Umsatz im zweiten Quartal um 94% CENIT mit starkem H1: Konzernumsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 6,2%, EBIT steigt ...

