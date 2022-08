Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die US-Märkte suchten gestern lange Zeit eine klare Richtung. Am Ende gingen alle großen Indizes mit moderaten Verlusten aus dem Handel. Genauso wie der DAX. Wobei dieser nahezu unverändert schloss. Bei den Einzelwerten geht es heute um Activision Blizzard, Microsoft, Pinterest, DAX, Covestro, BASF, Bavarian Nordic, SIGA Technologies, Varta, Infineon und Ballard Power. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf