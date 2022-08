Laufende Fusionskontrollverfahren: 1. Dalian Wanda Group Co., Ltd., Dalian (CHN), ¿Legendary¿; 2. TPT Film Beteiligungs GmbH & Co. KG, Berlin (D), ¿Tobis¿; mittelbare Gründung des Gemeinschaftsunternehmens: Legendary Tobis TV GmbH, München (D)