Paion zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund vier Prozent aufwarten. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Paion jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund 0,6 Prozent für neue Monatshochs. Dieses Hoch verläuft bei 0,90 EUR. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...