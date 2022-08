Einen echten Frühstart legt heute Draftkings auf das Parkett. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Damit kosten die Anteilsscheine nun schon 14,71 USD. Draftkings ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur noch rund zwei Prozent. Bei 14,98 USD liegt dieser obere Wendepunkt. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei Draftkings also ganz genau hinsehen.

Anleger, die von Draftkings nicht überzeugt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...