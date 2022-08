Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Ballard Power-Aktionären zu hören. Denn der Kurs liegt derzeit rund sechs Prozent im Plus. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet Ballard Power jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Ballard Power der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund drei Prozent zum Monatshoch. Bei 8,25 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Für Ballard Power geht es jetzt also um die Wurst!

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...