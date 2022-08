Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,02% auf 3111,67, davor 7 Tage im Plus (0,31% Zuwachs von 3102,87 auf 3112,36), voestalpine -1,62% auf 21,8, davor 4 Tage im Plus (6,44% Zuwachs von 20,82 auf 22,16), Immofinanz -0,4% auf 14,95, davor 4 Tage im Plus (4,38% Zuwachs von 14,38 auf 15,01), Lenzing -0,5% auf 79, davor 3 Tage im Plus (7,88% Zuwachs von 73,6 auf 79,4), Österreichische Post -1,05% auf 28,3, davor 3 Tage im Plus (3,62% Zuwachs von 27,6 auf 28,6), Semperit-0,2% auf 19,9, davor 3 Tage im Plus (4,95% Zuwachs von 19 auf 19,94), Kostad +3,57% auf 7,25, davor 3 Tage ohne Veränderung , Cleen Energy -1,18% auf 8,4, davor 3 Tage ohne Veränderung , Fabasoft -1,85% auf 21,2, davor 3 Tage im Minus (-3,64% Verlust von 22 auf 21,2). Folgende Titel haben den Moving ...

