Nel ASA spielt heute seine ganze Stärke aus und beginnt die Sitzung mit einem massiven Anstieg. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund zwei Prozent. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund sechs Prozent. Bei 1,72 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Daher eröffnen sich jetzt Trading-Gelegenheiten auf beiden Seiten.

