Nordex katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Der Kurs verzeichnet schließlich ein Plus von rund drei Prozent. Damit liegt der Preis nun bei 9,65 EUR. Ziehen sich die Bären nun komplett zurück und überlassen den Bullen das Feld?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Nordex-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Nordex der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nordex-Analyse einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund vier Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 10,00 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...