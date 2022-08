Netflix-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich rutscht die Aktie um rund zwei Prozent in die Tiefe. Damit beträgt der Preis für ein Wertpapier nur noch 221,65 USD. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Kursverlauf von Netflix der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Netflix-Analyse einfach hier klicken.

Die Technik bleibt trotz dieses Abschlags positiv. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. Immerhin beträgt der Abstand zum 4-Wochen-Hoch nur rund vier Prozent. Der bisherige Bestwert liegt bei 230,66 USD. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei ...

