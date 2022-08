Der deutsche Leitindex korrigiert bis zum 38,2%-Retracement. Der Nasdaq 100 hat den Abwärtstrend beendet. EURUSD mit Rückschlag - Bearish-Engulfing in Trendrichtung. Am Goldmarkt verliert die Rally an Dynamik. Der Ölpreis setzt den Kampf um die 100-USD-Marke fort. Bitcoin weist eine bullische Struktur im Abwärtstrend auf. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

