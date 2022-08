CS FP-AXA übertrifft Erwartungen trotz Ukraine-BelastungGLE FP- Quartalszahlen SocGen: Quartalsverlust durch Russland-Exit geringer als befürchtetLNZ AV-Lenzing AG: Lenzing mit deutlichem Umsatzplus und solidem Ergebnis im ersten HalbjahrRACE IM-Ferrari Raises 2022 Outlook With US, China Fueling Sales AG1-AUTO1 erhöht Gj Prognose für UmsatzBMW-BMW Q2 Ebit schlägt ErwartungenBOSS-HUGO BOSS BESTÄTIGT DEN AM 13. JULI ANGEPASSTEN AUSBLICKCBK-hat im ersten Halbjahr ihr operatives Ergebnis auf 1,3 Milliarden Euro verdoppeltIFX- ERFOLGREICHES DRITTES QUARTAL; STARKES UMSATZWACHSTUM, BESONDERS IM AutomobilbereichKCO-Der Umsatz sei im Halbjahr um rund 48,8 Prozent auf fünf Milliarden Euro geklettert,LHA-Bei der Airline startet die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit mit der ...

