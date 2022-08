Andritz erhielt kürzlich das Übernahmezertifikat für das Upgrade von zwei Andritz Pre-Conditioning Refiner Chemical Alkaline Peroxide Mechanical Pulp Faserlinien, die an Guangxi Jingui Pulp and Paper, Provinz Guangxi, China, geliefert wurden. Der Umbau der Faserlinien beinhaltete eine signifikante Erhöhung der Gesamtkapazität, um den durch die neue Kartonproduktionsanlage des Kunden erheblich gestiegenen Faserstoffbedarf zu decken. Die Inbetriebnahme erfolgte durch das Anlagenpersonal mit Unterstützung durch Ingenieure von Andritz China vor Ort sowie durch Remote Support durch Andritz-Experten in Europa. Das Projekt umfasste den Umbau der Hackschnitzelvorbehandlung für optimale chemische Imprägnierung und das Upgrade der bestehenden ...

