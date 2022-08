Die Umsatzerlöse der Lenzing Gruppe stiegen im 1. Halbjahr 2022 primär aufgrund höherer Faserpreise um 25,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,29 Mrd. Euro. Die Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten erhöhten sich in der Berichtsperiode, was zu einem as Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) von 188,9 Mio. Euro (-13,3 Prozent führte. Das Periodenergebnis ging um 24,8 Prozent auf 72,3 Mio. Euro zurück,. Die Lenzing Gruppe geht für das Gesamtjahr 2022 weiterhin davon aus, dass das EBITDA deutlich über dem Niveau von 2021 liegen wird. CEO Stephan Sielaff: "Das 2. Halbjahr wird weiter von hoher Unsicherheit und extremen Herausforderungen auf der Energie- und Rohstoffseite gekennzeichnet sein. Lenzing ist ein Unternehmen mit internationalem Footprint und daher ...

