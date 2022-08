Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S2/83: Wo wäre die RBI-Aktie ohne Putin, AT&S bzw. Gregor Rosinger ist mir nimma wurscht Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/83 geht es um Aktien- und Tennisturniere, einen rückwirkend gut getimten Anruf von Gregor Rosinger im November 2021 für Folge S1/20 des Wiener Börse Plausch mit der Empfehlung von Rüstungsaktien nach der deutschen Wahl. Gewinner heute ist RBI nach sehr guten Zahlen. Wo wäre die Aktie ohne Krieg? AT&S liefert die erwartet guten Zahlen, ...

