Nel NIKOLA Plug Power - Wasserstoffaktien mit News. Bei Nel überstan dgestern der neue CEO Volldahl eine Nagelprobe, die ihm sein Vorgänger eingebrockt hatte. NIKOLA "kauft" mit Aktien "Romeo Power" - eine amerikanische AKASOL - zum Discount. Und Plug Power überzeugt Microsoft mit Lösung für Datenzentren. Nachdem letzte woche Senator Manchin aus West-Virginia signalisierte entgegen seiner ursprünglichen Ablehnung nun in der entscheidenden Senatssitzung für den "The Inflation Reduction Act of 2022" stimmen zu wollen, löste er eine "kleine Wasserstoffaktienralley" aus. Insbesondere die Plug Power ...

Den vollständigen Artikel lesen ...