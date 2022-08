Einen Blitzstart zaubert heute Roblox auf's Parkett. Schließlich weist die Kurstafel für ein Plus von rund vier Prozent aus. Mit dieser Kletterpartie kostet das Wertpapier nun 47,00 USD. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Download-Tipp für spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt für explodierende Energiepreise. Wir haben für Sie genau die Aktien herausgefiltert, die davon am stärksten profitieren! Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Roblox der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Roblox-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund ein Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 47,51 USD liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Bei Roblox geht es jetzt also um viel!

Der 200-Tage-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...