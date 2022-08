Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nike. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 114,90 USD. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund 0,6 Prozent. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 115,55 USD. Es dürfte in den nächsten Tagen also hoch hergehen.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...