Der Technologiekonzern Kontron AG konnte im 1. Halbjahr 2022 den Umsatz um 10,0 Prozent auf 660,7 Mio. Euro (Vorjahr.: 600,6 Mio. Euro) steigern. Das EBITDA erhöhte sich auf 62,6 Mio. Euro (Vorjahr: 58,3 Mio. Euro). Der Nettogewinn stieg um 23,0 Prozent auf 12,8 Mio. Euro (vs. 10,4 Mio. Euro) an. Der Auftragseingang von 838 Mio. Euro gegenüber 661 Mio. Euro Umsatz würde weiterhin starkes Wachstum indizieren, so das Unternehmen. Das Projekt "Focus" der Kontron AG, zur Evaluierung des Verkaufs des IT-Service-Bereiches, verläuft den Angaben zufolge "nach Plan", es wird eine Entscheidung im 3. Quartal 2022 erwartet. Die Erlöse aus dem möglichen Verkauf sollen genutzt werden, um die IoT-Aktivitäten des Konzerns voranzutreiben. Zusätzlich werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...