Eine attraktive Dividende im Juni ausgeschüttet, ein neuerliches Aktienrückkaufprogramm gestartet sowie eine rege Transaktionstätigkeit: Bei der Beteiligungsgesellschaft AURELIUS Equity Opportunities gibt es momentan eine Menge Neuigkeiten, die den Aktienkurs normalerweise positiv antreiben sollten. Doch auch Aurelius konnte sich zuletzt nicht der übergeordneten Gemengelage um Rezession, Inflation und politischer Brandherde entziehen. Zwischenzeitlich knickte die Notiz sogar ... The post AURELIUS: "Unsere Operations-Experten sind ein wichtiger Erfolgsfaktor" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...